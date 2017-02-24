На улице Советской Армии в Рязани произошёл пожар

На пожар выезжал и принимал участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В пятницу, 24 февраля, в 3.30 поступило сообщение о пожаре на улице Советской Армии в городе Рязани.

Сгорел деревянный вагончик для хранения инвентаря. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, на пожаре никто не пострадал. Причины возгорания уточняются.

На пожар выезжал и принимал участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.