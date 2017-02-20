На улице Советской армии в Рязани обнаружили наркопритон

Хозяин квартиры требовал от гостей соблюдать конспирацию и не шуметь, но бдительных соседей обмануть не удалось.

Происшествия

Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона, располагавшегося в одном из домов на улице Советской Армии в Рязани. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Правоохранители получили информацию, что в доме стали появляться подозрительные личности. В ходе проверки было установлено, что 35-летний мужчина организовал у себя дома наркопритон. В ходе спецоперации хозяин и два его посетителя были задержаны.

Выяснилось, что в квартире употребляли синтетические наркотики. При этом хозяин квартиры требовал от гостей соблюдать конспирацию и не шуметь, но бдительных соседей обмануть не удалось.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ.