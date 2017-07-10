В воскресенье, 9 июля, у дома №9 на улице Промышленной в Рязани произошло ДТП с участием автомобилей «Газель» и «Киа». Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.
По данным Госавтоинспекции, 44-летний водитель «Газели», житель Рязань, не справился с управлением и врезался в едущую во встречном направлении иномарку.
В результате аварии 34-летний водитель «Киа» получил травму головы и был госпитализирован в больницу.
У водителя «Газели» были выявлены признаки алкогольного опьянения. Для проверки он был доставлен на пост ДПС, где предположения полицейских подтвердились. Водитель не согласился с результатами проверки и был направлен на медицинское освидетельствование.