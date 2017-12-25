На улице Новосёлов обнаружили «резиновую квартиру»

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ, ему придётся заплатить солидный штраф.

Происшествия

Сотрудники полиции выявили в Рязани факт фиктивной постановки на учёт иностранного гражданина. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

40-летний мужчина фиктивно прописал в своей квартире на улице Новосёлов 22-летнего приезжего из Узбекистана.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ, ему придётся заплатить солидный штраф.