http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_ulice_novosjolov_obnaruzhili_rezinovuju_kvartiru/
На улице Новосёлов обнаружили «резиновую квартиру»
Происшествия 52
На улице Новосёлов обнаружили «резиновую квартиру»
Происшествия 52
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ, ему придётся заплатить солидный штраф.
Сотрудники полиции выявили в Рязани факт фиктивной постановки на учёт иностранного гражданина. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.
40-летний мужчина фиктивно прописал в своей квартире на улице Новосёлов 22-летнего приезжего из Узбекистана.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ, ему придётся заплатить солидный штраф.