http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_ulice_novoj_v_rjazani_avtobus_sbil_muzhchinu/
На улице Новой в Рязани автобус сбил мужчину
Происшествия 291
На улице Новой в Рязани автобус сбил мужчину
Происшествия 291
Информация о произошедшем появилась в социальной сети «Вконтакте».
Вечером в понедельник, 13 февраля, на улице Новой в Рязани автобус бил мужчину. Об этом сообщил очевидец в группе https://vk.com/rznnews62 «Новости Рязани Вконтакте».
По словам автора поста, человек перебегал дорогу перед идущим транспортом вне пешеходного перехода. Также очевидец сообщил, что пешеход остался жив.
Официальная информация о случившемся появится позднее.