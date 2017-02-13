На улице Новой в Рязани автобус сбил мужчину

Информация о произошедшем появилась в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

Вечером в понедельник, 13 февраля, на улице Новой в Рязани автобус бил мужчину. Об этом сообщил очевидец в группе https://vk.com/rznnews62 «Новости Рязани Вконтакте».

По словам автора поста, человек перебегал дорогу перед идущим транспортом вне пешеходного перехода. Также очевидец сообщил, что пешеход остался жив.

Официальная информация о случившемся появится позднее.