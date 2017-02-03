На улице Кудрявцева в Рязани произошло ДТП

По словам очевидца, из-за аварии образовалась пробка.

Происшествия

В пятницу, 3 февраля, на улице Кудрявцева в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидца, из-за аварии образовалась пробка.