http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_ulice_kudrjavceva_v_rjazani_proizoshlo_dtp/
На улице Кудрявцева в Рязани произошло ДТП
Происшествия 173
В пятницу, 3 февраля, на улице Кудрявцева в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
На улице Кудрявцева в Рязани произошло ДТП
Происшествия 173
По словам очевидца, из-за аварии образовалась пробка.
В пятницу, 3 февраля, на улице Кудрявцева в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе
По словам очевидца, из-за аварии образовалась пробка.