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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_ulice_kudrjavceva_v_rjazani_proizoshlo_dtp/

На улице Кудрявцева в Рязани произошло ДТП
По словам очевидца, из-за аварии образовалась пробка. 

Происшествия   173

В пятницу, 3 февраля, на улице Кудрявцева в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидца, из-за аварии образовалась пробка. 