На улице Крупской в Рязани горела квартира

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 сотрудников МЧС.

Происшествия

В понедельник, 9 января, в час дня на улице Крупской в Рязани произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажного панельного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара квартира была повреждена огнём. Люди не пострадали.

Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 сотрудников МЧС.