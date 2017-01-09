http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_ulice_krupskoj_v_rjazani_gorela_kvartira/
На улице Крупской в Рязани горела квартира
Происшествия 122
На улице Крупской в Рязани горела квартира
Происшествия 122
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 сотрудников МЧС.
В понедельник, 9 января, в час дня на улице Крупской в Рязани произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажного панельного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара квартира была повреждена огнём. Люди не пострадали.
Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 сотрудников МЧС.