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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_ulice_krupskoj_v_rjazani_gorela_kvartira/

На улице Крупской в Рязани горела квартира
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 сотрудников МЧС. 

Происшествия   122

В понедельник, 9 января, в час дня на улице Крупской в Рязани произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажного панельного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара квартира была повреждена огнём. Люди не пострадали.

Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 сотрудников МЧС. 