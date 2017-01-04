На улице Грибоедова в Рязани сгорел автомобиль

Люди во время пожара не пострадали, его причина и размер ущерба устанавливаются.

Происшествия

В среду, 4 января, на улице Грибоедова в Рязани произошёл пожар, в результате которого огнём был уничтожен автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Информация о возгорании поступила пожарным в 17.46. На место происшествия выезжал пожарный автомобиль и шесть сотрудников МЧС.

Люди во время пожара не пострадали, его причина и размер ущерба устанавливаются.