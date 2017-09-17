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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_ulice_dzerzhinskogo_v_rjazani_sbili_cheloveka/

На улице Дзержинского в Рязани сбили человека
Информация о ДТП появилась в социальной сети.

Происшествия   105

В воскресенье, 17 сентября, на улице Дзержинского в Рязани сбили человека. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По информации очевидца, наезд совершила «Газель». ДТП произошло недалеко от регулируемого пешеходного перехода. На месте находился автомобиль скорой помощи. 