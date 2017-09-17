http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_ulice_dzerzhinskogo_v_rjazani_sbili_cheloveka/
На улице Дзержинского в Рязани сбили человека
Происшествия 105
В воскресенье, 17 сентября, на улице Дзержинского в Рязани сбили человека. Об этом сообщается в группе
«Подслушано у водителей в Рязани».
На улице Дзержинского в Рязани сбили человека
Происшествия 105
Информация о ДТП появилась в социальной сети.
В воскресенье, 17 сентября, на улице Дзержинского в Рязани сбили человека. Об этом сообщается в группе
По информации очевидца, наезд совершила «Газель». ДТП произошло недалеко от регулируемого пешеходного перехода. На месте находился автомобиль скорой помощи.