На улице Дзержинского в Рязани сбили человека

Информация о ДТП появилась в социальной сети.

Происшествия

В воскресенье, 17 сентября, на улице Дзержинского в Рязани сбили человека. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По информации очевидца, наезд совершила «Газель». ДТП произошло недалеко от регулируемого пешеходного перехода. На месте находился автомобиль скорой помощи.