http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_ulice_aviacionnoj_v_rjazani_sgorel_dom/
На улице Авиационной в Рязани сгорел дом
Происшествия 157
На улице Авиационной в Рязани сгорел дом
Происшествия 157
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении три пожарных автомобиля, десять сотрудников МЧС.
В четверг, 9 февраля, в 10.53 на улице Авиационной в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём был уничтожен жилой дом. Пострадавших нет.
Причина случившегося и размер ущерба будут установлены позднее.
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении три пожарных автомобиля, десять сотрудников МЧС.