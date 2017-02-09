На улице Авиационной в Рязани сгорел дом

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении три пожарных автомобиля, десять сотрудников МЧС.

Происшествия

В четверг, 9 февраля, в 10.53 на улице Авиационной в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был уничтожен жилой дом. Пострадавших нет.

Причина случившегося и размер ущерба будут установлены позднее.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении три пожарных автомобиля, десять сотрудников МЧС.