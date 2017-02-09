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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_ulice_aviacionnoj_v_rjazani_sgorel_dom/

На улице Авиационной в Рязани сгорел дом
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении три пожарных автомобиля, десять сотрудников МЧС. 

Происшествия   157

В четверг, 9 февраля, в 10.53 на улице Авиационной в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был уничтожен жилой дом. Пострадавших нет.

Причина случившегося и размер ущерба будут установлены позднее.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении три пожарных автомобиля, десять сотрудников МЧС. 