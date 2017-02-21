На трассе в Рязанской области «Газель» насмерть сбила пешехода

Личность погибшего пешехода пока не установлена.

Происшествия

Во вторник, 21 февраля, в первом часу ночи на 270 километре трассы М-6 Москва – Астрахань на территории Скопинского района автомобиль «Газель» сбил насмерть пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Личность погибшего мужчины пока не установлена. На вид ему 40-45 лет, плотного телосложения. На пешеходе были надеты тёмные джинсы и кофта, на ногах ботинки чёрного цвета, серая куртка.

Если вы можете что-либо сообщить по факту случившегося, звоните по телефону: (49156) 20-702.