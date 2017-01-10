На трассе Рязань – Касимов в результате ДТП погиб человек

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Происшествия

Днём во вторник, 10 января, на трассе Рязань – Касимов произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

Информация об аварии поступила в полицию в 14.30. На 174 километре автодороги столкнулись ВАЗ-2107 и «Рено». По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу «семёрки».

В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля, в иномарке никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия уточняются.