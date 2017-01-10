http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_trasse_rjazan_kasimov_v_rezultate_dtp_pogib_chelovek/
На трассе Рязань – Касимов в результате ДТП погиб человек
Происшествия 40
На трассе Рязань – Касимов в результате ДТП погиб человек
Происшествия 40
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.
Днём во вторник, 10 января, на трассе Рязань – Касимов произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.
Информация об аварии поступила в полицию в 14.30. На 174 километре автодороги столкнулись ВАЗ-2107 и «Рено». По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу «семёрки».
В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля, в иномарке никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия уточняются.