http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_trasse_m-5_v_putjatinskom_rajone_nasmert_sbili_peshehoda/
На трассе М-5 в Путятинском районе насмерть сбили пешехода
Происшествия 148
В воскресенье, 30 апреля, в 22.30 на 336 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Путятинском районе Рязанской области сбили пешехода. Об этом сообщает
сайт издательства «Пресса».
На трассе М-5 в Путятинском районе насмерть сбили пешехода
Происшествия 148
Мужчина шёл по краю дороги в попутном с автомобилем направлении, что является нарушением ПДД.
В воскресенье, 30 апреля, в 22.30 на 336 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Путятинском районе Рязанской области сбили пешехода. Об этом сообщает
Наезд на жителя Калужской области у Новой деревни совершил автомобиль «Мицубиси Лансер», за рулём которого находился водитель из Московского региона.
Сообщается, что пешеход шёл по краю дороги в попутном с автомобилем направлении, что является нарушением ПДД, Водитель иномарки его просто не заметил.
От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи.