На трассе М-5 в Путятинском районе насмерть сбили пешехода

Мужчина шёл по краю дороги в попутном с автомобилем направлении, что является нарушением ПДД.

Происшествия

В воскресенье, 30 апреля, в 22.30 на 336 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Путятинском районе Рязанской области сбили пешехода. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Наезд на жителя Калужской области у Новой деревни совершил автомобиль «Мицубиси Лансер», за рулём которого находился водитель из Московского региона.

Сообщается, что пешеход шёл по краю дороги в попутном с автомобилем направлении, что является нарушением ПДД, Водитель иномарки его просто не заметил.

От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи.