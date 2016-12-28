На трассе М-5 под Рязанью вновь произошло серьёзное ДТП с пострадавшими

Авария случилась в деревне Высокое Рыбновского района.

Происшествия

В среду, 28 декабря, утром на 167 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в деревне Высокое Рыбновского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Информация об аварии под Рязанью поступила спасателям в 05.30. На место происшествия выезжал пожарный расчёт.

Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие. Их число и характер полученных травм не уточняется.