На станции Лесок-2 в Рязани произошёл крупный пожар

По данным МЧС, в результате происшествия пострадал человек.

Происшествия

В пятницу, 28 апреля, около семи часов вечера на станции Лесок-2 в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём уничтожен блок хозяйственных сараев. Есть пострадавший.

На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 сотрудников МЧС.