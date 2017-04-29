http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_stancii_lesok-2_v_rjazani_proizoshjol_krupnyj_pozhar/
На станции Лесок-2 в Рязани произошёл крупный пожар
Происшествия 396
На станции Лесок-2 в Рязани произошёл крупный пожар
Происшествия 396
По данным МЧС, в результате происшествия пострадал человек.
В пятницу, 28 апреля, около семи часов вечера на станции Лесок-2 в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём уничтожен блок хозяйственных сараев. Есть пострадавший.
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 сотрудников МЧС.