На Северном обходе Рязани произошло ДТП

Фото с места происшествия опубликовано в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

Утром в понедельник, 9 января, на Северном обходе Рязани произошло ДТП. Об этом сообщил в группе «Подслушано у водителей в Рязани» пользователь Дмитрий Сухинин

По его словам, автомобиль «Киа Рио» «попал под небольшой замес, его развернуло ближе к отбойникам». Также в этом месте стоят два фургона.