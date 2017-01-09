http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_severnom_obhode_rjazani_proizoshlo_dtp090117/
На Северном обходе Рязани произошло ДТП
Происшествия 684
Утром в понедельник, 9 января, на Северном обходе Рязани произошло ДТП. Об этом сообщил в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» пользователь Дмитрий Сухинин
На Северном обходе Рязани произошло ДТП
Происшествия 684
Фото с места происшествия опубликовано в социальной сети «Вконтакте».
Утром в понедельник, 9 января, на Северном обходе Рязани произошло ДТП. Об этом сообщил в группе
По его словам, автомобиль «Киа Рио» «попал под небольшой замес, его развернуло ближе к отбойникам». Также в этом месте стоят два фургона.
– Проехать между ними можно, но лететь не стоит, – предупреждает Дмитрий.