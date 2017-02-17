http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_severnoj_okruzhnoj_v_rjazani_proizoshlo_neskolko_dtp170217/
На Северной окружной в Рязани произошло несколько ДТП
Происшествия 130
В пятницу, 17 февраля, во второй половине дня на Северной окружной дороге в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщил пользователь социальной сети «Вконтакте»
Сергей Булатов в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .
На Северной окружной в Рязани произошло несколько ДТП
Происшествия 130
Из-за аварий образовались пробки при движении в обе стороны.
В пятницу, 17 февраля, во второй половине дня на Северной окружной дороге в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщил пользователь социальной сети «Вконтакте»
Судя по данным сервиса «ЯндексПробки», одним ДТП дело не ограничилось – по состоянию на 16.45 на карте есть информация сразу о трёх авариях.
Из-за аварий образовались пробки при движении в обе стороны.