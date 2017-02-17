На Северной окружной в Рязани произошло несколько ДТП

Из-за аварий образовались пробки при движении в обе стороны.

Происшествия

В пятницу, 17 февраля, во второй половине дня на Северной окружной дороге в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщил пользователь социальной сети «Вконтакте» Сергей Булатов в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .

Судя по данным сервиса «ЯндексПробки», одним ДТП дело не ограничилось – по состоянию на 16.45 на карте есть информация сразу о трёх авариях.

Из-за аварий образовались пробки при движении в обе стороны.