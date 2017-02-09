На Северной окружной в Рязани из-за аварии образовалась пробка

По словам очевидцев, «Нива Шевроле» врезалась в ВАЗ-2114, после чего «четырнадцатая» повисла на тросовом ограждении.

Происшествия

Утром в четверг, 9 февраля, на Северной окружной дороге в Рязани из-за аварии образовалась пробка. Об этом сообщили пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .

По словам очевидцев, «Нива Шевроле» врезалась в ВАЗ-2114, после чего «четырнадцатая» повисла на тросовом ограждении.

Движение затруднено на выезд из Канищево.