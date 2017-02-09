http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_severnoj_okruzhnoj_v_rjazani_iz-za_avarii_obrazovalas_probka/
На Северной окружной в Рязани из-за аварии образовалась пробка
Происшествия 520
Утром в четверг, 9 февраля, на Северной окружной дороге в Рязани из-за аварии образовалась пробка. Об этом сообщили пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» .
На Северной окружной в Рязани из-за аварии образовалась пробка
Происшествия 520
По словам очевидцев, «Нива Шевроле» врезалась в ВАЗ-2114, после чего «четырнадцатая» повисла на тросовом ограждении.
Утром в четверг, 9 февраля, на Северной окружной дороге в Рязани из-за аварии образовалась пробка. Об этом сообщили пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе
По словам очевидцев, «Нива Шевроле» врезалась в ВАЗ-2114, после чего «четырнадцатая» повисла на тросовом ограждении.
Движение затруднено на выезд из Канищево.