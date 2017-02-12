На Северной окружной дороге в Рязани столкнулись несколько машин

Один из водителей получил перелом голени.

Происшествия

В субботу, 11 февраля, на Северной окружной дороге произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .

Сообщается, что один из автомобилей сломался. Водителю на помощь приехал знакомый. Когда мужчины крепили трос, сзади в автомобиль врезалась другая машина. В результате один из водителей получил перелом голени.