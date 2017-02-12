http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_severnoj_okruzhnoj_doroge_v_rjazani_stolknulis_neskolko_mashin/
На Северной окружной дороге в Рязани столкнулись несколько машин
Происшествия 503
В субботу, 11 февраля, на Северной окружной дороге произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» .
На Северной окружной дороге в Рязани столкнулись несколько машин
Происшествия 503
Один из водителей получил перелом голени.
В субботу, 11 февраля, на Северной окружной дороге произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе
Сообщается, что один из автомобилей сломался. Водителю на помощь приехал знакомый. Когда мужчины крепили трос, сзади в автомобиль врезалась другая машина. В результате один из водителей получил перелом голени.