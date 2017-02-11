http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_rjazhskom_shosse_v_rjazani_proizoshjol_pozhar/
На Ряжском шоссе в Рязани произошёл пожар
Происшествия 180
На Ряжском шоссе в Рязани произошёл пожар
Происшествия 180
Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.
В субботу, 11 февраля, в Рязани произошёл пожар. Горело производственное здание на улице Ряжское шоссе.
Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.
На пожар выезжали 6 пожарных автомобилей, 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы.