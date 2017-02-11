На Ряжском шоссе в Рязани произошёл пожар

Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Происшествия

В субботу, 11 февраля, в Рязани произошёл пожар. Горело производственное здание на улице Ряжское шоссе.

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

На пожар выезжали 6 пожарных автомобилей, 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы.