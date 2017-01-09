На рязанок завели уголовные дела за продажу спиртного подросткам

Нарушительницам закона грозит крупный денежный штраф.

Происшествия

В Рязани возбудили уголовные дела в отношении двух работниц магазинов, продававших спиртное подросткам. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Фигурантками уголовных дел стали 46-летняя продавщица одного из магазинов на улице Интернациональной и 36-летняя продавщица магазина на улице Разина.

В отношении злоумышленниц возбуждены уголовные дела по ст.151.1 УК РФ. Нарушительницам закона грозит крупный денежный штраф.