http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_rjazanok_zaveli_ugolovnye_dela_za_prodazhu_spirtnogo_podrostkam/
На рязанок завели уголовные дела за продажу спиртного подросткам
Происшествия 188
На рязанок завели уголовные дела за продажу спиртного подросткам
Происшествия 188
Нарушительницам закона грозит крупный денежный штраф.
В Рязани возбудили уголовные дела в отношении двух работниц магазинов, продававших спиртное подросткам. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Фигурантками уголовных дел стали 46-летняя продавщица одного из магазинов на улице Интернациональной и 36-летняя продавщица магазина на улице Разина.
В отношении злоумышленниц возбуждены уголовные дела по ст.151.1 УК РФ. Нарушительницам закона грозит крупный денежный штраф.