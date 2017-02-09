На рязанца завели уголовное дело за посты в соцсети

По данным следствия, с сентября 2015 года по август 2016 года рязанец разместил в одном из сообществ соцсети 30 изображений и 2 записи националистического толка.

Происшествия

В Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ в отношении 27-летнего местного жителя – он подозревается в возбуждении возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По данным следствия, с сентября 2015 года по август 2016 года рязанец разместил в одном из сообществ соцсети 30 изображений и 2 записи националистического толка. Следователи считают, что они направлены на разжигание негативных чувств к лицам не славянской национальности.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.