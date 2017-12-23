http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_v_solotche_postradal_chelovek2212/
На пожаре в Солотче пострадал человек
Происшествия 337
На пожаре в Солотче пострадал человек
Происшествия 337
На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В субботу, 23 декабря, около 6 часов утра в посёлке Солотча произошёл пожар. Горел жилой трёхквартирный дом.
Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, на пожаре пострадал один человек. Причина возгорания устанавливается.
На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.