На пожаре в Солотче пострадал человек

На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В субботу, 23 декабря, около 6 часов утра в посёлке Солотча произошёл пожар. Горел жилой трёхквартирный дом.

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области, на пожаре пострадал один человек. Причина возгорания устанавливается.

На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.