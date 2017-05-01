На пожаре в Солотче пострадал человек

Причина пожара и размер ущерба будут установлены позднее.

Происшествия

В понедельник, 1 мая, в 16.35 в посёлке Солотча города Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был повреждён гараж – первый этаж кирпичный, второй – деревянная мансарда. Сообщается, что есть пострадавший.

На место происшествия выезжали и тушили огонь три пожарных машины и 9 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Причина пожара и размер ущерба будут установлены позднее.