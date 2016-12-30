http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_v_rjazanskom_sele_postradali_ljudi/
На пожаре в рязанском селе пострадали люди
Происшествия 35
На пожаре в рязанском селе пострадали люди
Происшествия 35
На место выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек сотрудников Государственной противопожарной службы.
В пятницу, 30 декабря, в 08.45 в селе Кочуры Милославского района произошёл пожар, в результате которого огнём был повреждён кирпичный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Сообщается, что в результате пожара пострадали люди.
Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются. На место выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек сотрудников Государственной противопожарной службы.