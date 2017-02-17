http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_v_rjazanskom_posjolke_proletarskij_postradali_ljudi/
На пожаре в рязанском посёлке Пролетарский пострадали люди
Происшествия 106
На пожаре в рязанском посёлке Пролетарский пострадали люди
Происшествия 106
В результате пожара огнём был повреждён кирпичный жилой дом размером 8х20 метров.
В четверг, 16 февраля, в 21.20 в посёлке Пролетарский Милославского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём был повреждён кирпичный жилой дом размером 8х20 метров. Есть пострадавшие.
Причина пожара и размер ущерба будут установлены позднее.
На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.