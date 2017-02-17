На пожаре в рязанском посёлке Пролетарский пострадали люди

В результате пожара огнём был повреждён кирпичный жилой дом размером 8х20 метров.

Происшествия

В четверг, 16 февраля, в 21.20 в посёлке Пролетарский Милославского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был повреждён кирпичный жилой дом размером 8х20 метров. Есть пострадавшие.

Причина пожара и размер ущерба будут установлены позднее.

На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.