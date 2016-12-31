На пожаре в Рязанской области погибли две женщины

Кирпичный жилой дом был повреждён огнём. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Происшествия

Во время пожара, который произошёл в селе Кочуры Милославского района Рязанской области, погибли женщины в возрасте 84 и 32 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Напомним, возгорание произошло утром 30 декабря. Кирпичный жилой дом был повреждён огнём. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.