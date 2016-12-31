http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_v_rjazanskoj_oblasti_pogibli_dve_zhenschiny/
На пожаре в Рязанской области погибли две женщины
Происшествия 105
На пожаре в Рязанской области погибли две женщины
Происшествия 105
Кирпичный жилой дом был повреждён огнём. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
Во время пожара, который произошёл в селе Кочуры Милославского района Рязанской области, погибли женщины в возрасте 84 и 32 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Напомним, возгорание произошло утром 30 декабря. Кирпичный жилой дом был повреждён огнём. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.