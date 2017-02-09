http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_v_rjazanskih_sadah_postradal_chelovek/
На пожаре в Рязанских садах пострадал человек
Происшествия 97
На пожаре в Рязанских садах пострадал человек
Происшествия 97
На место выезжали два пожарных автомобиля, четыре сотрудника Государственной противопожарной службы.
В среду, 8 февраля, в 12.53 в посёлке Рязаснкие сады Старожиловского района произошёл пожар в деревянном двухквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём была повреждена одна из квартир. Сообщается о пострадавшем.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
На место выезжали два пожарных автомобиля, четыре сотрудника Государственной противопожарной службы.