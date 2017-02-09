На пожаре в Рязанских садах пострадал человек

На место выезжали два пожарных автомобиля, четыре сотрудника Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В среду, 8 февраля, в 12.53 в посёлке Рязаснкие сады Старожиловского района произошёл пожар в деревянном двухквартирном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём была повреждена одна из квартир. Сообщается о пострадавшем.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

На место выезжали два пожарных автомобиля, четыре сотрудника Государственной противопожарной службы.