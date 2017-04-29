На пожаре в посёлке Сараи погиб человек

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Происшествия

В ночь на субботу, 29 апреля, в Сараевском районе Рязанской области произошёл пожар. Горел жилой дом в посёлке Сараи.

Как сообщает сайт ГУ МЧС, огнём повреждён деревянный дом и надворная постройка. На пожаре погоиб мужчина 1969 года рождения..

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.