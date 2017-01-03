На пожаре в нежилом помещении в Рязани пострадал человек

На месте происшествия работали два пожарных расчёта.

Происшествия

Вечером в понедельник, 2 января, на Куйбышевском шоссе в Рязани произошёл пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Информация о возгорании в нежилом помещении поступила пожарным в 21.02. В результате пожара металлическое помещение уничтожено огнём.

На месте происшествия работали два пожарных расчёта.