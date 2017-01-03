http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_v_nezhilom_pomeschenii_v_rjazani_postradal_chelovek/
На пожаре в нежилом помещении в Рязани пострадал человек
Происшествия 113
На пожаре в нежилом помещении в Рязани пострадал человек
Происшествия 113
На месте происшествия работали два пожарных расчёта.
Вечером в понедельник, 2 января, на Куйбышевском шоссе в Рязани произошёл пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Информация о возгорании в нежилом помещении поступила пожарным в 21.02. В результате пожара металлическое помещение уничтожено огнём.
На месте происшествия работали два пожарных расчёта.