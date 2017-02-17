На пожаре в Милославском районе погибли два человека

ЧП случилось вчера вечером в посёлке Пролетарский Милославского района.

Происшествия

Стали известны подробности пожара, произошедшего вечером в четверг, 16 февраля, в посёлке Пролетарский Милославского района.

По данным издательства «Пресса» , возгорание началось около девяти часов вечера. Горел двухквартирный жилой дом. Когда соседи заметили пожар, терраска одной из квартир уже была в огне, терраса второй квартиры была в дыму. Соседи помогли выйти из квартиры пожилой незрячей женщине. А вот хозяин другой квартиры, мужчина 1960 года рождения, погиб. Также погибла его гостья. Личность женщины сейчас устанавливается. Также выясняются и причины пожара.

Хозяйку сгоревшей квартиры забрали к себе дети.