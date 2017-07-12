http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_v_mihajlovskom_rajone_postradal_chelovek120717/
На пожаре в Михайловском районе пострадал человек
Происшествия 68
На пожаре в Михайловском районе пострадал человек
Происшествия 68
На место выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 8 сотрудников Государственной противопожарной службы.
В среду, 12 июля, в 06.09 в деревне Осовец Михайловского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём был повреждён кирпичный жилой дом, есть пострадавший.
Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.
На место выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 8 сотрудников Государственной противопожарной службы.