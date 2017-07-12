На пожаре в Михайловском районе пострадал человек

На место выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 8 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В среду, 12 июля, в 06.09 в деревне Осовец Михайловского района произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара огнём был повреждён кирпичный жилой дом, есть пострадавший.

Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.

На место выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 8 сотрудников Государственной противопожарной службы.