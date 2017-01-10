http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_v_klepikovskom_rajone_postradal_chelovek100117/
На пожаре в Клепиковском районе пострадал человек
Происшествия 104
На пожаре в Клепиковском районе пострадал человек
Происшествия 104
На место выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
Во вторник, 10 января, в 06.23 в деревне Ветчаны Кллепиковского района произошёл пожар, в результате которого огнём был уничтожен деревянный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара пострадал человек. Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.
На место выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.