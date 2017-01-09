На пожаре в центре Рязани погибла женщина

Всего за новогодние каникулы в регионе произошло 18 пожаров, в результате которых огнём было уничтожено и повреждено 13 строений и 3 единицы техники.

Происшествия

На пожаре, который произошёл в жилом доме на Первомайском проспекте в Рязани, погибла женщина 1969 года рождения. Трагический пожар произошёл 6 января. Об этом сообщил официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Всего за новогодние каникулы в регионе произошло 18 пожаров, в результате которых огнём было уничтожено и повреждено 13 строений и 3 единицы техники.

Ещё один человек погиб во время пожара в помещении на Куйбышевском шоссе 2 января. Его личность устанавливается.

На пожаре, случившемся 5 января в жилом доме на улице Кутузова, получили ожоги и были доставлены в больницу мужчина 1983 года рождения и женщина 1986 года рождения.