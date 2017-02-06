http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_pod_rjazanju_pogib_chelovek/
На пожаре под Рязанью погиб человек
Происшествия 135
На пожаре под Рязанью погиб человек
Происшествия 135
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.
В понедельник, 6 февраля, в 12.29 в селе Бежтвино Рязанского района произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара огнём были уничтожены кирпичный одноэтажный дом и деревянная постройка. Погиб 34-летний мужчина.
Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.
На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.