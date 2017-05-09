http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_na_ulice_oktjabrskoj_postradal_chelovek/
На пожаре на улице Октябрьской пострадал человек
Происшествия 157
На пожаре на улице Октябрьской пострадал человек
Происшествия 157
Горела квартира в 4-этажном кирпичном жилом доме.
В понедельник, 8 мая, в 18.27 на улице Октябрьской в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Горела квартира в 4-этажном кирпичном жилом доме. Огнём были повреждены мебель и постельные принадлежности. Есть пострадавший.
На место происшествия выезжали два пожарных расчёта.