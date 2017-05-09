На пожаре на улице Октябрьской пострадал человек

Горела квартира в 4-этажном кирпичном жилом доме.

Происшествия

В понедельник, 8 мая, в 18.27 на улице Октябрьской в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Горела квартира в 4-этажном кирпичном жилом доме. Огнём были повреждены мебель и постельные принадлежности. Есть пострадавший.

На место происшествия выезжали два пожарных расчёта.