http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_na_ulice_gogolja_v_rjazani_postradal_chelovek/
На пожаре на улице Гоголя в Рязани пострадал человек
Происшествия 130
На пожаре на улице Гоголя в Рязани пострадал человек
Происшествия 130
В результате пожара в кирпичном жилом доме огнём повреждён матрас.
В четверг, 16 ноября, в 20.41 на улице Гоголя в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара в кирпичном жилом доме огнём повреждён матрас. Есть пострадавший.
Официальная причина случившегося и размер материального ущерба будут установлены позднее.
На место происшествия выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.