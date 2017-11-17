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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_na_ulice_gogolja_v_rjazani_postradal_chelovek/

На пожаре на улице Гоголя в Рязани пострадал человек
В результате пожара в кирпичном жилом доме огнём повреждён матрас.

Происшествия   130

В четверг, 16 ноября, в 20.41 на улице Гоголя в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара в кирпичном жилом доме огнём повреждён матрас. Есть пострадавший.

Официальная причина случившегося и размер материального ущерба будут установлены позднее.

На место происшествия выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.