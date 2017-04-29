http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_na_stancii_lesok-2_v_rjazani_postradala_zhenschina/
На пожаре на станции Лесок-2 в Рязани пострадала женщина
Происшествия 203
На пожаре на станции Лесок-2 в Рязани пострадала женщина
Происшествия 203
Огнём был уничтожен блок хозяйственных сараев.
Во время пожара, произошедшего в Рязани на станции Лесок-2, получила ожоги женщина, 1975 года рождения.
Напомним, пожар произошёл вечером в пятницу, 28 апреля. Огнём был уничтожен блок хозяйственных сараев.