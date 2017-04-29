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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pozhare_na_stancii_lesok-2_v_rjazani_postradala_zhenschina/

На пожаре на станции Лесок-2 в Рязани пострадала женщина
Огнём был уничтожен блок хозяйственных сараев.

Происшествия   203

Во время пожара, произошедшего в Рязани на станции Лесок-2, получила ожоги женщина, 1975 года рождения.

Напомним, пожар произошёл вечером в пятницу, 28 апреля. Огнём был уничтожен блок хозяйственных сараев. 