http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_peshehodnom_perehode_v_rjazani_sbili_cheloveka_socseti/
На пешеходном переходе в Рязани сбили человека – соцсети
Происшествия 635
Утром в пятницу, 10 февраля, в Рязани на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом сообщил очевидец в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
На пешеходном переходе в Рязани сбили человека – соцсети
Происшествия 635
Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
Утром в пятницу, 10 февраля, в Рязани на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом сообщил очевидец в группе
По словам очевидца, ДТП произошло на въезде на Северную окружную дорогу.
О состоянии пострадавшей не известно, автор поста сообщил, что она лежит без сознания.