На пешеходном переходе в Рязани сбили человека – соцсети

Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия

Утром в пятницу, 10 февраля, в Рязани на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидца, ДТП произошло на въезде на Северную окружную дорогу.

О состоянии пострадавшей не известно, автор поста сообщил, что она лежит без сознания.