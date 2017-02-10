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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_peshehodnom_perehode_v_rjazani_sbili_cheloveka_socseti/

На пешеходном переходе в Рязани сбили человека – соцсети
Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

Происшествия   635

Утром в пятницу, 10 февраля, в Рязани на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидца, ДТП произошло на въезде на Северную окружную дорогу.

О состоянии пострадавшей не известно, автор поста сообщил, что она лежит без сознания. 