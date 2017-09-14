На пешеходном переходе в Рязани сбили 14-летнего подростка

Несовершеннолетний пострадавший обращался за медицинской помощью.

Происшествия

В среду, 13 сентября, в 18.00 у дома №80 по улице Дзержинского в Рязани на пешеходном переходе был сбит 14-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Сообщается, что рязанца сбил ехавший со стороны улицы Татарской автомобиль «Nissan X-Trail», водитель которого не выполнил требования правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Несовершеннолетний пострадавший обращался за медицинской помощью.