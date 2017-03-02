На пешеходном переходе в Приокском сбили ребёнка

С места происшествия мальчика доставили для оказания помощи в больницу.

Происшествия

В четверг, 2 марта, на улице Молодцова в посёлке Приокский в Рязани сбили ребёнка. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в 07.45. Шестиклассника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил автомобиль «Ситроен» под управлением 29-летнего жителя Рязани.

С места происшествия мальчика доставили для оказания помощи в больницу.