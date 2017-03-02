http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_peshehodnom_perehode_v_priokskom_sbili_rebjonka/
На пешеходном переходе в Приокском сбили ребёнка
Происшествия 495
На пешеходном переходе в Приокском сбили ребёнка
Происшествия 495
С места происшествия мальчика доставили для оказания помощи в больницу.
В четверг, 2 марта, на улице Молодцова в посёлке Приокский в Рязани сбили ребёнка. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.
По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в 07.45. Шестиклассника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил автомобиль «Ситроен» под управлением 29-летнего жителя Рязани.
С места происшествия мальчика доставили для оказания помощи в больницу.