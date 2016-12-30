http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_pervomajskom_prospekte_v_rjazani_sbili_pensionerku/
На Первомайском проспекте в Рязани сбили пенсионерку
Происшествия 603
На Первомайском проспекте в Рязани сбили пенсионерку
Происшествия 603
Женщина перебегала дорогу в неположенном месте.
В четверг, 29 декабря, YouTube было опубликовано видео, на котором запечатлён момент наезда на пенсионерку.
ДТП произошло на Первомайском проспекте в Рязани. Женщина начала перебегать дорогу в неположенном месте прямо перед едущей машиной. Водитель пытался объехать пешехода, но не смог. После удара пострадавшая начала самостоятельно подниматься.