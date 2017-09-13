http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_perekrjostke_v_centre_rjazani_sbili_velosipedista/
На перекрёстке в центре Рязани сбили велосипедиста
Происшествия 764
В среду, 13 сентября, на перекрёстке улиц Маяковского и Свободы в Рязани сбили велосипедиста. Об этом сообщается в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» .
На перекрёстке в центре Рязани сбили велосипедиста
Происшествия 764
По словам очевидца, велосипедиста сбил автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого находилась молодая девушка.
В среду, 13 сентября, на перекрёстке улиц Маяковского и Свободы в Рязани сбили велосипедиста. Об этом сообщается в группе
По словам очевидца, велосипедиста сбил автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого находилась молодая девушка.
Также сообщается, что велосипедист остался жив, но был без сознания.