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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_perekrjostke_v_centre_rjazani_sbili_velosipedista/

На перекрёстке в центре Рязани сбили велосипедиста
По словам очевидца, велосипедиста сбил автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого находилась молодая девушка.

Происшествия   764

В среду, 13 сентября, на перекрёстке улиц Маяковского и Свободы в Рязани сбили велосипедиста. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .

По словам очевидца, велосипедиста сбил автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого находилась молодая девушка.

Также сообщается, что велосипедист остался жив, но был без сознания. 