На перекрёстке в центре Рязани сбили велосипедиста

По словам очевидца, велосипедиста сбил автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого находилась молодая девушка.

Происшествия

В среду, 13 сентября, на перекрёстке улиц Маяковского и Свободы в Рязани сбили велосипедиста. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» .

По словам очевидца, велосипедиста сбил автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого находилась молодая девушка.

Также сообщается, что велосипедист остался жив, но был без сознания.