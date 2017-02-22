http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_parkovke_torgovogo_centra_v_rjazani_sbili_peshehoda/
На парковке торгового центра в Рязани сбили пешехода
Происшествия 93
На парковке торгового центра в Рязани сбили пешехода
Происшествия 93
Мужчина получил травму ноги и был вынужден обратиться за помощью в больницу.
Во вторник, 21 февраля, в 17.15 на парковке у одного из торговых центров в Рязани автомобиль «Киа» совершил наезд на пешехода. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Мужчина получил травму ноги и был вынужден обратиться за помощью в больницу.