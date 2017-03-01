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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_odnoj_iz_ulic_rjazani_probili_koljosa_srazu_chetyre_avtomobilja/

На одной из улиц Рязани пробили колёса сразу четыре автомобиля
Фото с места происшествия размещено в социальной сети.

Происшествия   104

На улице Братиславской в Рязани пробили колёса сразу четыре автомобиля. Фото пользователя социальной сети «Вконтакте» Алексея Фулина  опубликовано в группе «Рязань».

В комментариях один из пользователей напомним, что дорогу в этом месте делали только в прошлом году. 