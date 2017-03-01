На одной из улиц Рязани пробили колёса сразу четыре автомобиля

Фото с места происшествия размещено в социальной сети.

Происшествия

На улице Братиславской в Рязани пробили колёса сразу четыре автомобиля. Фото пользователя социальной сети «Вконтакте» Алексея Фулина опубликовано в группе «Рязань».

В комментариях один из пользователей напомним, что дорогу в этом месте делали только в прошлом году.