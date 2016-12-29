На Набережной в Касимове горел жилой дом

На место выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Происшествия

В четверг, 29 декабря, около 4 часов утра на улице Набережная в Касимове произошёл пожар, в результате которого огнём был повреждён деревянный жилой дом с металлической кровлей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Люди на пожаре не пострадали. Его причина и размер ущерба устанавливаются.

На место выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.