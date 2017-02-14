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http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_mostu_cherez_oku_pod_rjazanju_vnov_sluchilos_dtp/

На мосту через Оку под Рязанью вновь случилось ДТП
На полосе для движения в сторону города столкнулись «Лифан» и Нива». 

Происшествия   395

Днём во вторник, 14 февраля, на мосту через Оку под Рязанью произошло ДТП. Об этом сообщила пользователь группы «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По её словам, на полосе для движения в сторону города столкнулись «Лифан» и Нива». 