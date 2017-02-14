http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_mostu_cherez_oku_pod_rjazanju_vnov_sluchilos_dtp/
На мосту через Оку под Рязанью вновь случилось ДТП
Происшествия 395
Днём во вторник, 14 февраля, на мосту через Оку под Рязанью произошло ДТП. Об этом сообщила пользователь группы
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
На мосту через Оку под Рязанью вновь случилось ДТП
Происшествия 395
На полосе для движения в сторону города столкнулись «Лифан» и Нива».
Днём во вторник, 14 февраля, на мосту через Оку под Рязанью произошло ДТП. Об этом сообщила пользователь группы
По её словам, на полосе для движения в сторону города столкнулись «Лифан» и Нива».