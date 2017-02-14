На мосту через Оку под Рязанью вновь случилось ДТП

На полосе для движения в сторону города столкнулись «Лифан» и Нива».

Происшествия

Днём во вторник, 14 февраля, на мосту через Оку под Рязанью произошло ДТП. Об этом сообщила пользователь группы «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По её словам, на полосе для движения в сторону города столкнулись «Лифан» и Нива».