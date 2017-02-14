http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_moskovskom_shosse_v_rjazani_stolknulis_deu_i_tojota/
На Московском шоссе в Рязани столкнулись «Дэу» и «Тойота»
Происшествия 84
На Московском шоссе в Рязани столкнулись «Дэу» и «Тойота»
Происшествия 84
В результате аварии пострадала пассажирка одного из автомобилей.
В понедельник, 13 февраля, в 21.40 напротив дома №21Б на Московском шоссе в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Автомобиль «Дэу» под управлением молодого человека при проезде перекрёстка столкнулся с «Тойотой». В результате аварии пострадала пассажирка второй иномарки. Она была доставлена в больницу.