На Московском шоссе в Рязани столкнулись четыре автомобиля

На ликвидацию последствий ДТП выезжали пожарный расчёт и расчёт аварийно-спасательной службы города Рязани.

Происшествия

Вечером во вторник, 11 июля, на Московском шоссе в Рязани произошло серьёзное ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение об аварии поступило в 22.15.

По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие.

На ликвидацию последствий ДТП выезжали пожарный расчёт и расчёт аварийно-спасательной службы города Рязани.