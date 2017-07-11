http://7info.ru/news/ryazan-incidents/na_moskovskom_shosse_v_rjazani_stolknulis_chetyre_avtomobilja110717/
На Московском шоссе в Рязани столкнулись четыре автомобиля
Происшествия 248
На Московском шоссе в Рязани столкнулись четыре автомобиля
Происшествия 248
На ликвидацию последствий ДТП выезжали пожарный расчёт и расчёт аварийно-спасательной службы города Рязани.
Вечером во вторник, 11 июля, на Московском шоссе в Рязани произошло серьёзное ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
Сообщение об аварии поступило в 22.15.
По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие.
На ликвидацию последствий ДТП выезжали пожарный расчёт и расчёт аварийно-спасательной службы города Рязани.