На Московском шоссе в Рязани сбили женщину, разыскиваются очевидцы

Водитель, заметив пешехода, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Происшествия

Разыскиваются очевидцы ДТП на Московском шоссе в Рязани, произошедшего 24 июня текущего года в 22.49. По данным Госавтоинспекции, у дома №1 по Заводскому проезду автомобиль ВАЗ-21043, ехавший со стороны площади Победы, сбил пересекавшую проезжую часть 32-летнюю жительницу Рязанской области.

Водитель, заметив пешехода, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Женщина получила травмы и попала в больницу.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту случившегося, просят звонить по телефону в Рязани: 29-93-52.